15:29 (мск), источник: АиФ Пермь
В Пермском крае простились с погибшим в СВО военнослужащим Соколовым
Ему было 33 года.
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Администрация Пермского муниципального округа сообщила, что в Прикамье простились с погибшим в СВО Артёмом Соколовым.
Он служил в звании сержанта.
«Родился 3 июня 1990 года. Закончил школу в селе Платошино. Был патриотом», — рассказали в администрации.
Церемония прощания состоялась 14 ноября.