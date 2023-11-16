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Палестино-израильский конфликт
15:29 (мск), источник: АиФ Пермь

В Пермском крае простились с погибшим в СВО военнослужащим Соколовым

Ему было 33 года.

Администрация Пермского муниципального округа сообщила, что в Прикамье простились с погибшим в СВО Артёмом Соколовым.

Он служил в звании сержанта.

«Родился 3 июня 1990 года. Закончил школу в селе Платошино. Был патриотом», — рассказали в администрации.

Церемония прощания состоялась 14 ноября.

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