15:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Погиб при загадочных обстоятельствах: пропавшего водителя из Крыма нашли мертвым
Водителя из Крыма нашли мертвым в Херсонской области.
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Крымчанина, пропавшего в Херсонской области при загадочных обстоятельствах, нашли мертвым. Об этом у себя в Tg-канале сообщил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин.
Напомним, 37-летний Игорь Погребенко возил в соседний регион запчасти для сельскохозяйственной техники и моторные масла. 9 ноября он перестал выходить на связь, а на следующий день его грузовой микроавтобус нашли полностью сгоревшим в районе Новой Каховки. При этом следов поражения (пулевых отверстий или осколков) обнаружено не было. Самого водителя на месте ЧП не было. Его поисками занялись правоохранители.
— Погребенко Игорь найден. Погиб, — сообщил Анатолий Цуркин.
По данным руководителя Ассоциации перевозчиков, по данному факту возбуждено уголовное дело.
— Расследованием занимается Следком Херсонской области, — отметил Цуркин.
Что случилось с крымчанином, выяснят следователи. Ассоциация грузовых перевозчиков передала всю имеющуюся у них информацию о маршруте и водителе правоохранителям.
Как отметил Анатолий Цуркин, поездки на новые территории Игорь Погребенко осуществлял уже больше года. При этом поддерживал СВО и помогал военным.