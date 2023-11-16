Главное
Палестино-израильский конфликт
15:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Погиб при загадочных обстоятельствах: пропавшего водителя из Крыма нашли мертвым

Водителя из Крыма нашли мертвым в Херсонской области.

Источник: Комсомольская правда

Крымчанина, пропавшего в Херсонской области при загадочных обстоятельствах, нашли мертвым. Об этом у себя в Tg-канале сообщил глава Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин.

Напомним, 37-летний Игорь Погребенко возил в соседний регион запчасти для сельскохозяйственной техники и моторные масла. 9 ноября он перестал выходить на связь, а на следующий день его грузовой микроавтобус нашли полностью сгоревшим в районе Новой Каховки. При этом следов поражения (пулевых отверстий или осколков) обнаружено не было. Самого водителя на месте ЧП не было. Его поисками занялись правоохранители.

— Погребенко Игорь найден. Погиб, — сообщил Анатолий Цуркин.

По данным руководителя Ассоциации перевозчиков, по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Расследованием занимается Следком Херсонской области, — отметил Цуркин.

Что случилось с крымчанином, выяснят следователи. Ассоциация грузовых перевозчиков передала всю имеющуюся у них информацию о маршруте и водителе правоохранителям.

Как отметил Анатолий Цуркин, поездки на новые территории Игорь Погребенко осуществлял уже больше года. При этом поддерживал СВО и помогал военным.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Жена обнищавшего миллионера Лобанова: «Я спасла его от тюрьмы!»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта