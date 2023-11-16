18:02 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму за взяточничество задержали сотрудника Минжилполитики
В Крыму за взятку в 2 млн рублей задержали одного из сотрудников Министерства жилищной политики республики.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, пишет КИА.
Специалист Минжилполитики получил через посредника взятку в два миллиона рублей, находясь в Ялте в собственной машине.
«При задержании оперативными сотрудниками УФСБ он попытался уничтожить незаконное вознаграждение, однако его действия были пресечены», — отметили в пресс-службе.
За взятку сотрудник обещал руководству строительной фирмы содействие в получении заключения о соответствии здания действующим градостроительным нормам и правилам в посёлке Гаспра.