15:41 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские подразделения за неделю заняли более выгодные позиции на Южнодонецком направлении, уничтожив свыше 745 солдат ВСУ, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой народной республики», — говорится в сводке.

Помимо этого, авиация и артиллерия поразили подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 102-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Старомайорского и Урожайного.

Потери противника составили:

  • более 745 военнослужащих;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • 15 автомобилей;
  • 20 орудий полевой артиллерии;
  • боевая машина РСЗО «Град».

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