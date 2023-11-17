ВС России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

«На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой народной республики», — говорится в сводке.
Помимо этого, авиация и артиллерия поразили подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 102-й и 127-й бригад территориальной обороны возле Угледара, Старомайорского и Урожайного.
Потери противника составили: