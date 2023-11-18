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09:53 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске опубликовали видео, как мужчины вскрывали подъезд

В Новосибирске компания мужчин пыталась попасть в подъезд дома в Первомайском районе.

Источник: «МОЯ ПЕРВОМАЙКА» «ВКОНТАКТЕ»

Им никто не открыл, и они начали взламывать дверь, сообщили очевидцы в группе «Моя Первомайка» «ВКонтакте».

«К нам обратилась девушка, в домофон которой позвонила группа незваных гостей. По ее словам, пьяные мужчины с ножом в руках, получив отказ, стали силой пытаться открыть дверь подъезда и могли повредить механизмы магнитного держателя», — отметили очевидцы.

После того, как попытка не увенчалась успехом, сибиряки стали обращаться к прохожим и просить открыть дверь в подъезд.

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