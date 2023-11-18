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09:58 (мск), источник: МК.RU Краснодар

На новороссийской дороге в ДТП погиб человек

В районе Новороссийска, на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

Источник: телеграм-канал

Трагедия произошла 18 ноября, около 5 часов 15 минут.

Водитель, 1991 года рождения, управляя автомобилем «Вис», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовым автомобилем с прицепом, движущимся впереди.

В результате полученных травмы водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, сообщает в Телеграм-канале ГИБДД Кубани.

Как ранее писал «МК на Кубани», в Апшеронске пьяный водитель, пытаясь уйти от преследования, сбил автоинспектора. Лихач привлечен к ответственности.

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