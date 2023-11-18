10:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте пассажирский автобус King Long столкнулся с автомобилем Spark
В «Тошшахартрансхизмат» прокомментировали дорожно-транспортное происшествие.
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ДТП произошло 17 ноября в 14:30 на пересечении ТКАД и улицы Батумской в Алмазарском районе. Об этом сообщили UzNews.uz в пресс-службе «Тошшахартрансхизмат». 41-летний водитель автобуса № 88 King Long, принадлежащего 18-му автобусному автопарку, столкнулся на перекрестке с автомобилем Spark.
Выяснилось, что водитель Spark не выполнил требования дорожного знака 2.4, в соответствии с которым он должен был уступить дорогу транспортному средству, движущемуся по пересекаемой дороге.
В результате ДТП автобус и легковой автомобиль получили технические повреждения. Пострадавших нет.
В настоящее время по данному факту сотрудниками УБДД ГУВД оформлены соответствующие документы.