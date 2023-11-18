18:26 (мск), источник: Newslab.ru
В Красноярске сотрудница нефтяной компании отдала биржевым мошенникам 6,5 млн рублей
В Красноярске жертвой аферистов стала 53-летняя сотрудница нефтяной компании. Она отдала мошенникам 6,5 млн рублей.
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В прокуратуре рассказали, что в сентябре женщина увидела объявление в интернете. Авторы предлагали современный способ заработка на инвестиционной бирже известного банка. Поверив в это, женщина перешла по ссылке и оставила заявку на участие. Через какое-то время ей в мессенджере позвонил «финансовый специалист».
«Он зарегистрировал свою собеседницу на инвестиционной платформе и под предлогом “депозита” попросил вложить первые деньги. Жертва мошенников поверила словам своего лже-наставника о “невероятной выгоде” и перевела на “биржу” 11,5 тыс. руб. Через несколько минут женщина увидела, что вложенная сумма действительно отобразилась в личном кабинете сайта, но уже в долларах», — рассказали в пресс-службе.
Общение с аферистами шло в «Скайпе». «Брокер» и «технический специалист» делились с жертвой лайфхаками, были с ней вежливыми и тактичными, интересовались ее самочувствием. Положительные эмоции от общения привели к тому, что красноярка взяла кредит на первую «сделку».
Месяц женщина переводила кредитные средства на биржу, а затем получила уведомление об ошибке и необходимости внести еще 1,5 млн рублей в качестве страховки. Администратор сайта помог ее оформить, а затем сайт оказался недоступен. К этому времени сумма «вкладов» уже достигла 6,5 млн рублей. Только после блокировки ресурса женщина обратилась в полицию.
В прокуратуре отметили, что за неделю от действий злоумышленников пострадали 200 человек, которые отдали 38 млн рублей. Всего же с начала года жители Красноярского края перевели мошенникам более 2,5 млрд рублей.