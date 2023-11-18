11:19 (мск), источник: Время
Автомобиль преследовал ребенка в Автозаводском районе
Обстоятельства устанавливаются.
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Автомобиль преследовал ребенка в Автозаводском районе, сообщают очевидцы в соцсетях.
В интернете были опубликованы кадры с камеры домофона дома по улице Коломенская, на которых можно увидеть, что вслед за идущей по тротуару девочкой медленно едет автомобиль. Спустя время по этой же дороге девочка уже бежит в обратном направлении.
Жительница дома рассказала, что машина сначала долго стояла в арке, но как только там прошла девочка, водитель направился за ней. Так он ехал за ней все восемь подъездов дома. Однако девочка заметила слежку, кому-то позвонила, а потом убежала. Только после этого машина уехала.
Сообщается, что женщина написала заявление в полицию. ИА «Время Н» направило запрос для проверки информации.