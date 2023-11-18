В Самарканде задержаны члены преступной группировки, организовавшие финансовую пирамиду

Члены группировки создали компанию Samarqand credit. Затем они стали активно распространять в соцсетях объявления о выдаче пяти видов беспроцентных кредитов (ипотека, автокредитование, кредиты на проведение свадьбы, кредиты на оплату эмиграции в США, потребительский кредит).
Для получения кредита требовалось заплатить первоначальный взнос в размере 20%. Затем в течение 20 дней клиент получал всю сумму кредита. Мошенники предлагали жителям взять любую сумму от 10 миллионов до 1 миллиарда сумов. При этом вернуть всю сумму кредита нужно было в течение 48 месяцев.
В результате мошенники обманным путем получили 479 миллиона сумов в виде первоначального взноса от 45 граждан, а после этого просто пропали.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.