Главное
Палестино-израильский конфликт
14:40 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В Самарканде задержаны члены преступной группировки, организовавшие финансовую пирамиду

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники прокуратуры пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала финансовую пирамиду в Самарканде, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Члены группировки создали компанию Samarqand credit. Затем они стали активно распространять в соцсетях объявления о выдаче пяти видов беспроцентных кредитов (ипотека, автокредитование, кредиты на проведение свадьбы, кредиты на оплату эмиграции в США, потребительский кредит).

Для получения кредита требовалось заплатить первоначальный взнос в размере 20%. Затем в течение 20 дней клиент получал всю сумму кредита. Мошенники предлагали жителям взять любую сумму от 10 миллионов до 1 миллиарда сумов. При этом вернуть всю сумму кредита нужно было в течение 48 месяцев.

В результате мошенники обманным путем получили 479 миллиона сумов в виде первоначального взноса от 45 граждан, а после этого просто пропали.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Самарканде задержаны члены преступной группировки, организовавшие финансовую пирамиду
Единственный рычаг, который есть у коллективного Запада, – максимально осложнить финансирование развития новых маршрутов – эксперт
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта