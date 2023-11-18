15:40 (мск), источник: АиФ Омск
В Азовском районе Омской области в ДТП погибло два человека
Сидевшая в салоне машины погибших 13-летняя девочка доставлена в больницу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На трассе Бакбасар — Азово — Шербакуль в районе 61 км произошло ДТП с двумя погибшими. Три человека, в числе которых ребёнок, доставлены в медучреждение. Об этом сообщает омская полиция.
Установлено, что столкнулись машины «Хонда Спайк» под управлением 35-летнего мужчины и «Рено Логан» под управлением 52-летнего водителя.
Трагедия случилась примерно в 15:00 18 ноября.
В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и его 55-летняя пассажирка погибли на месте. 13-летняя девочка, находившаяся в салоне этой машины, выжила, но была госпитализирована.
В больницу также попали водитель «Хонды» и пассажирка, 33-летняя девушка. Окончательно обстоятельства и причины автоаварии будут установлены в ходе проверки.