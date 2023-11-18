17:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Зарубил за оскорбление мамы: 11-летний ребёнок в Красноярском крае признался в убийстве друга
В убийстве пропавшего мальчика из Ачинска признался его друг.
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Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили подробности расследования убийства 12-летнего школьника из Ачинска. Следователи рассказали «КП-Красноярск», что в преступлении признался 11-летний друг погибшего.
По словам задержанного, приятель оскорбил его маму, и он очень обиделся за родительницу. Под рукой оказался топор, которым он и расправился с гостем.
«КП-Красноярск» рассказывала, что ребенок пропал 16 ноября, мальчик не вернулся из школы и перестал выходить на связь. Мама школьника рассказывала, что он и раньше уходил из дома, но семья была у органов опеки на хорошем счету, на учете не состояла. Женщина обратилась за помощью только ночью 17 ноября.
Полицейские, спасатели и добровольцы организовали поиски — прочесывали улицы и строения, где мог находиться ребенок. Всего в поисках участвовали больше ста человек. Тело мальчика было обнаружено сегодня, 18 ноября, в речке Мазулька в границах города Ачинска. На теле сразу заметили признаки криминальной смерти — следы от ножевого ранения и удара топором.
Подозрение пало на 11-летнего друга погибшего, к которому он мог пойти после уроков. Дом приятеля как раз находится на берегу Мазульки. В огороде у дома, где живет подозреваемый в преступлении школьник, обнаружен рюкзак погибшего, в самом жилище — другие его вещи и следы крови. Кроме этого, сотрудниками СК найдена тележка с веществом бурого цвета.
В следкоме добавили, что не исключают причастность к преступлению отчима ребенка, которого заподозрили в убийстве приятеля. Расследование уголовного дела по статье об убийстве продолжается.