17:58 (мск), источник: Ura.ru
В Екатеринбурге обнаружили труп пенсионерки. Фото
В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружен труп пожилой женщины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
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«Следственным отделом по Железнодорожному району организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия», — сказано в сообщении.
В УМВД сообщили, что информация об обнаружении тела пожилой женщины поступила в отдел полиции № 11 около 16 часов. По предварительной информации, признаков криминала не усматривается.