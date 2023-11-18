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17:58 (мск), источник: Ura.ru

В Екатеринбурге обнаружили труп пенсионерки. Фото

В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружен труп пожилой женщины. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Источник: Ura.ru

«Следственным отделом по Железнодорожному району организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия», — сказано в сообщении.

В УМВД сообщили, что информация об обнаружении тела пожилой женщины поступила в отдел полиции № 11 около 16 часов. По предварительной информации, признаков криминала не усматривается.

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