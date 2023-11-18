18:02 (мск), источник: РИА Новости
В Калининградской области пытались поджечь здание призывной комиссии
Женщина в Калининградской области пыталась поджечь здание призывной комиссии.
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КАЛИНИНГРАД, 18 ноя — РИА Новости. Здание, в котором расположена призывная комиссия, попыталась поджечь женщина в городе Советск Калининградской области, бросив туда бутылку с зажигательной смесью, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
«Это здание призывной комиссии. Женщина задержана. Идут разбирательства, что за причина побудила ее на эти действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказал собеседник.
По словам собеседника, женщина в момент поджога разговаривала с кем-то по мобильному телефону.