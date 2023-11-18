18:43 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге под Екатеринбургом
На станции Кедровка под Екатеринбургом неизвестные подожгли релейный шкаф РЖД.
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Об этом пишет телеграм-канал Shot.
Сожженный шкаф в районе Кедровки заметил машинист пригородного электропоезда и сообщил об этом в правоохранительные органы, передает Shot. Прибывшие на место оперативники выяснили, что шкаф выгорел полностью. Возле него обнаружили следы от обуви и крышку от пластиковой бутылки.
Поджог не повлиял на движение поездов, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Ранее «МК-Урал» писал, что ночью 13 ноября на перегоне Кедровка — Монетный (Березовский городской округ) подожгли релейный шкаф на железной дороге. По данным местной администрации, поджог был совершен для нарушения движения железнодорожного транспорта.