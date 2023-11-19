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16:14 (мск), источник: Татарстан 24

В Казани мать с двумя детьми провалилась под лед на пруду

Слыша крики женщины, прохожие и сотрудники полиции, находившиеся поблизости, пришли на помощь.

По информации, опубликованной в Telegram-канале «Казань на максималках», женщина с двумя маленькими детьми провалились под тонкий лед. Прохожим удалось спасти их.

Инцидент произошел вдоль пруда на улице Фучика. Свидетели сообщают, что дети вышли на лед и провалились, а женщина попыталась спасти их, но сама тоже оказалась в опасности.

Слыша крики женщины, прохожие и сотрудники полиции, находившиеся поблизости, пришли на помощь. Они успешно вытащили семью на берег, после чего их доставили в больницу. На данный момент нет информации о текущем состоянии пострадавших. Мальчику было примерно четыре года, а девочке около двух.

Ранее мы писали, что спасатели достали провалившегося в погреб мужчину в Зеленодольском районе. Пострадавшего передали медикам.

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