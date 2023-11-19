15:35 (мск), источник: РИА Новости
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП с перевернувшимся спорткаром в Нижегородской области погибли три человека.
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона.
ДТП произошло в воскресенье рано утром в Воскресенском районе на 133 километре дороги Р-177.
«Водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, после чего машина вылетела в кювет. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.