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15:35 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

В ДТП с перевернувшимся спорткаром в Нижегородской области погибли три человека.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя — РИА Новости. Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона.

ДТП произошло в воскресенье рано утром в Воскресенском районе на 133 километре дороги Р-177.

«Водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, после чего машина вылетела в кювет. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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