13:53 (мск), источник: Клопс.ru
В Калининграде пьяный водитель Hyundai дважды за вечер субботы попал в ДТП (фото, видео)
О пострадавших не сообщается.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Калининграде пьяный водитель легковушки дважды за вечер попал в аварию. Об этом «Клопс» сообщили источник в экстренных службах региона и очевидцы.
В субботу, 18 ноября, около 22:30 молодой человек за рулём Hyundai столкнулся с другой машиной на Багратиона, недалеко от «Рембыттехники». По словам очевидцев, водитель был очень пьян, на вид ему около 20 лет. Пока свидетели случившегося вызывали ГИБДД и скорую, парень снова сел за руль и уехал. Вскоре он попал во второе ДТП на пересечении проспекта Калинина и улицы Дзержинского.
«Там он снёс ограждения и столкнулся с белой Toyota. Сам момент ДТП я не видел, машина уже стояла на аварийках. Был разлив топлива, работали спасатели. На месте кричала девушка, ругалась на водителя — как я понял, она владелица Hyundai. Судя по поведению, она была пьяная, как и водитель», — рассказал очевидец второй аварии.