11:16 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Более 200 умерших стояли в очереди на жилье в Петропавловске
При этом из очереди незаконно исключали детей-сирот, многие из которых ожидают свои квартиры по 10−15 лет.
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ПЕТРОПАВЛОВСК, 19 ноя — Sputnik. В Петропавловске сотрудники прокуратуры выявили в городском акимате массу нарушений по предоставлению жилья из государственного фонда. Так, в очереди на получение квартир стояло более 200 умерших и порядка 60 иностранцев, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Как рассказал на Совете по этике заместитель прокурора Петропавловска, младший советник юстиции Асхат Амитов, надзорный орган проверял, соблюдается ли жилищное законодательство в акимате Петропавловска. Мониторингом охватили 2021, 2022 и 2023 год. Нарушений — масса.
Мертвые души
«Так, жительница Петропавловска необоснованно приватизировала благоустроенную квартиру стоимостью 20 млн тенге, в которой она фактически не проживала. Указанные действия привели к незаконному выведению жилища из государственного фонда жилья. На сегодня по данному факту прокуратура начала досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), проводятся следственные действия».
Прокуроры выявили системные нарушения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при постановке на очередь и неправомерное исключение из нее.
«Выявлено 10 фактов дублирования очередей одних и тех же лиц. Наличие на протяжении длительного времени пустующих квартир. В нарушение требований законодательства на момент проверки в отделе ЖКХ числились в очереди на получение жилья 229 умерших и 58 лиц, выехавших за пределы Республики Казахстан и получивших иностранное гражданство. Выявлены факты незаконного предоставления 12 квартир».
Кто-кто в «теремочке» живет?
По двум выявленным фактам нарушений заведено дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Петропавловска Айдына Макенова. Дело рассмотрено на Совете по этике.
Как рассказал заместитель прокурора города Асхат Амитов, решением жилищной комиссии в октябре 2020 года гражданке И. было предоставлено жилье. С ней заключили договор найма жилища из государственного жилищного фонда.
При этом заместитель отдела ЖКХ Айдын Макенов в декабре 2022 года заключил договор найма на указанную квартиру с гражданкой Г. без расторжения договора найма с гражданкой И. При этом Г. не исключили из списка, и до настоящего времени она стоит в очереди на получение жилья.
Сам Айдын Макенов на заседании пояснил, что, когда этот факт был установлен, гражданке Г. было выслано уведомление о расторжении договора найма жилья. Однако она расторгать его отказалась.
«Прежде чем рассмотреть договор, визу накладывает заведующий сектором жилья. Но он в данный момент уже не работает. Поэтому оценить его действия сейчас невозможно. Мы выявили данный факт еще до проверки прокуратуры и подали заявление в суд. В настоящее время представители гражданки Г. могут пойти на мировое соглашение, но они попросили отсрочку до конца отопительного сезона из-за наличия у женщины несовершеннолетнего ребенка».
Кроме того, заместитель прокурора города Асхат Амитов рассказал, что в июле 2022 года Макенов заключил договор найма жилища с гражданкой К., которая в списках очередников вообще не числилась.
По этому факту Айдын Макенов пояснил, что при выявлении факта предоставления жилья гражданке К. также было направлено заявление в суд, так как она добровольно расторгать договор отказалась.
«У нас есть часть фактов, по которым во время проведения инвентаризации добровольно расторгли договор. Кроме того, направлено 11 обращений в правоохранительные органы и 16 заявлений в суд, в том числе эти два».
Прокурор подчеркнул, что в действиях Айдына Макенова усматриваются факты совершения дисциплинарных проступков, так как в соответствии с должностной инструкцией в отсутствие начальника ЖКХ он исполнял его обязанности.
«Нарушения допускались на постоянной основе. При этом госслужащий работает в ведомстве не первый год и должен владеть ситуацией».
А у нас текучка…
Присутствовавшая на заседании заместитель акима Петропавловска Калия Туренова считает, что нарушения связаны с тем, что в отделе часто менялись кадры, постоянная текучка кадров, долго отсутствовал руководитель.
Председатели жилищной комиссии не знали, что квартиры были предоставлены без их ведома. Это выяснилось во время инвентаризации.
«Прошлой осенью работники антикоррупционной службы провели большой анализ работы деятельности отдела ЖКХ и указали на ряд недостатков. С весны создана группа, которая проводит инвентаризацию. Охват жилья большой. Людей у нас мало. Поэтому процесс идет долго. Сегодня мы уже высвободили 12 квартир. Сейчас по ним ведется работа. Четыре из них уже распределили на заседании жилищной комиссии».
Она отметила, что трудность заключается в том, что сотрудники акимата не могут найти очередников — некорректно указаны либо номер телефона, либо место жительства самих очередников.
«Поэтому мы опубликовали объявление, что начинается корректировка очередности, и уже второй день люди приходят и сверяют свою очередность».
Она отметила, что сейчас в отделе нормализуется работа, и уже есть результаты. Но в одночасье привести в порядок все не получится.
Последнее предупреждение
На заседании было отмечено, что за данное правонарушение предусмотрено два вида наказания, в том числе увольнение.
Члены Совета по этике учли, что у Макенова нет действующих дисциплинарных взысканий, и единогласно приняли решение рекомендовать объявить ему предупреждение о неполном служебном соответствии.
«Любое совершение проступка в течение полугода либо повторное совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего госслужбу, автоматически влечет последующее увольнение».