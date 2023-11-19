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11:56 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Под Новосибирском из-за урагана пропал свет в нескольких районах

После ночного урагана несколько районов Новосибирской области остались без света.

Об этом сообщает телеграм-канал АО «РЭС».

Электричество пропало в Барабинском, Куйбышевском, Тогучинском, Кыштовском и Сузунском районах. Ветер повалил деревья и сорвал крыши, на нескольких участках произошел обрыв проводов. В устранении аварии задействовали 80 бригад — 180 сотрудников и 90 единиц техники.

Работы начались ночью и продолжаются до сих пор.

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«Электроснабжение восстанавливаем в максимально возможные короткие сроки, но в некоторых случаях требуется больше времени для расчистки ЛЭП от упавших предметов», — говорится в сообщении.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Новосибирск накрыла метель со штормовым ветром.

Во время загрузки произошла ошибка.
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