11:56 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Под Новосибирском из-за урагана пропал свет в нескольких районах
После ночного урагана несколько районов Новосибирской области остались без света.
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Об этом сообщает телеграм-канал АО «РЭС».
Электричество пропало в Барабинском, Куйбышевском, Тогучинском, Кыштовском и Сузунском районах. Ветер повалил деревья и сорвал крыши, на нескольких участках произошел обрыв проводов. В устранении аварии задействовали 80 бригад — 180 сотрудников и 90 единиц техники.
Работы начались ночью и продолжаются до сих пор.
«Электроснабжение восстанавливаем в максимально возможные короткие сроки, но в некоторых случаях требуется больше времени для расчистки ЛЭП от упавших предметов», — говорится в сообщении.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Новосибирск накрыла метель со штормовым ветром.