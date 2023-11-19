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12:41 (мск), новости Узбекистана, источник: Фонтанка

За сутки три мигранта получили тяжелые травмы на работе в Петербурге. Один скончался

В Петербурге на работе погиб один мигрант, еще двое тяжело пострадали.

Источник: РИА "Новости"

Трое мигрантов получили серьезные травмы на работе в разных частях Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 ноября.

33-летний рабочий завода металлоконструкций в Невском районе пострадал на рабочем месте. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию НИИ Джанелидзе. Коллега пострадавшего рассказал полиции, что во время перемещения металлических балок тот не заметил движущегося в его сторону крана. В результате его ноги зажало балкой. У приезжего из Таджикистана врачи диагностировали открытый перелом обеих костей левой голени.

На стройке детского сада в Приморском районе 20-летний мигрант из Узбекистана упал с третьего этажа. Прораб пояснил, что его подчиненный нес в руках плитку, поскользнулся и упал. В итоге стройматериалы упали рабочему на лицо и сломали ему нос. Пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу и помещен в реанимацию. У пациента диагностировали перелом носа, а также закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

В Курортном районе во время восстановительных работ на территории сгоревшего банного комплекса в Солнечном со строительных лесов упал 30-летний гражданин Кыргызстана. В крайне тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию 40-й больницы, где скончался.

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