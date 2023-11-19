Северный Казахстан завалило снегом: во многих районах и селах нет света

ПЕТРОПАВЛОВСК, 19 ноя — Sputnik. После аномального тепла в Северо-Казахстанскую область пришла настоящая зима. В регионе целые сутки бушевала метель, выпала месячная норма осадков, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Мело, мело по всей земле…
По данным филиала «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области за сутки выпало 22,6 миллиметра осадков, при этом среднемесячная норма осадков за ноябрь составляет 21−36 миллиметров, среднедекадная норма — 5−10 миллиметров.
Метеостанция в Петропавловске зарегистрировала 18 ноября 24 миллиметра осадков. Тогда как до этого дня с начала ноября выпало всего 8,8 миллиметра, а среднемноголетнее значение составляет 30 миллиметров.
В Корнеевке Есильского района выпало 31,6 миллиметра осадков, в Ясновке этого же района — 45,4 миллиметра. В Сергеевке районе Шал акына — 31,7 миллиметров при среднемноголетнем значении 26 миллиметров. Больше всего снега — 47,3 мм — выпало в райцентре Новоишимском района имени Габита Мусрепова.
Кроме того, в регионе наблюдался порывистый ветер от 15 до 28 метров в секунду, низовая метель видимостью в отдельных районах до 50 метров. В североказахстанском «Казгидромете» отметили, что средняя скорость ветра 15 и более метров в секунду считается опасным явлением погоды.
По информации пресс-службы акимата города, коммунальные службы начали механизированную уборку в послеобеденное время субботы. На улицы вышли 70 единиц техники и около 100 человек. Работы продолжались всю ночь и идут до сих пор. Ближе к утру дороги и тротуары подсыпали песко-соляной смесью, однако на улицах все равно очень скользко.
Из-за непогоды десятки сел в нескольких районах области остались без электричества.
В пресс-службе АО «Севказэнерго» сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями 18 ноября по Северо-Казахстанской области специалисты компании зафиксировали множественные технологические нарушения на оборудовании и сетях.
«Мокрый снег и сильный ветер привели к обледенению линий электропередачи и изломам на опорах. На данный момент аварийные бригады ведут осмотр и устранение повреждений в районах: Аккайынский (в том числе райцентр Смирново), Магжана Жумабаева, Кызылжарский (в том числе аул Бесколь), Мамлютский, Жамбылский, Есильский, Тимирязевский, Шал акына», — проинформировали в компании.
Наиболее сложное технологическое нарушение зафиксировано в районе Магжана Жумабаева, где усилиями городских и районных ремонтных бригад ведется восстановление поврежденной опоры ВЛ-110 кВ «ПТЭЦ-2-Булаево-нефть», которое привело к полному ограничению электроснабжения потребителей района.
В электросетевой компании просят с понимаем отнестись к сложившейся обстановке, отметив, что все сотрудники перешли в усиленный режим работы.
Не обошлось и без поисков людей, ушедших в метель.
По информации пресс-службы областного департамента по ЧС, 18 ноября с 22 часов 43 минут в селе Степное Тимирязевского района проводились поиски мужчины 1982 года рождения, который пропал после 18 часов при поисках скота.
«В 23 часа 36 минут он самостоятельно вернулся домой. В медицинской помощи не нуждается. К поисковым работам привлекались силы и средства ДЧС, ДП и местных исполнительных органов», — отметили в ДЧС.
Кроме того, с 22 часов 44 минут в Айыртауском районе проводились поиски мужчины 1973 года рождения, который пропал 18 часов 51 минут при поисках скота.
«19 ноября в 3 часа 28 минут он самостоятельно добрался до села Антовка. Сообщение поступило от дежурного РОВД. К поисковым работам привлекались силы и средства ДЧС и полиции», — сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.
В Жамбылском районе 18 ноября с 22 часов 56 минут проводились поиски мужчины 1963 года рождения, который пропал около 22 часов между селами Майбалык и Украинка в поисках скота.
«19 ноября в 00 часов 49 минут найден родственником в степи. В медицинской помощи не нуждался», — проинформировали в ДЧС.
А в Есильском районе на автодороге областного значения «Покровка-Ильинка-Мектеп», между селами Енбек и Александровка силами РГП «Есиль Су» и ТОО «Петропавл Жолдары» отбуксированы на очищенный участок дороги 12 легковых автомобилей, где находились 41 человек, в том числе пятеро детей. Все путники продолжили свой путь в населенные пункты. В медицинской помощи не нуждались.