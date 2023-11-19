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16:29 (мск), источник: РИА Новости

Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из Самары в Душанбе

Задержанный более чем на сутки самолет вылетел из аэропорта Курумоч в Душанбе.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 19 ноя — РИА Новости. Рейс Самара — Душанбе, задержанный более чем на сутки, вылетел из самарского аэропорта Курумоч, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительным данным надзорного ведомства, в субботу в Самаре задержали рейс авиакомпании Somon Air в Душанбе. Изначально сообщалось, что вылет отложили с 12.30 мск в субботу до 5.40 в воскресенье, 19 ноября, причиной стало позднее прибытие воздушного судна из-за другого рейса. Пассажиры были оповещены о задержке заранее.

«Авиарейс № SZ-212 вылетел в Душанбе в 16 часов 18 минут (15.18 мск). На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали», — говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

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