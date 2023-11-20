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03:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Оба не на ходу: опасный маневр стал причиной аварии в столице Приморья

Во Владивостоке лоб в лоб столкнулись Toyota Prius и Mitsubishi Delica.

Источник: Скриншот

Серьезная авария с участием Toyota Prius и Mitsubishi Delica произошла во Владивостоке. Судя по кадрам в социальных сетях, оба автомобиля получили серьезные повреждения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Детали ДТП раскрыли в службе аварийных комиссаров «Страховой гарант». Водитель Toyota ехал со стороны Снеговой Пади, поворачивая на улицу Днепровскую, он не убедился в безопасности маневра и в итоге его автомобиль врезался в Mitsubishi.

Обе машины получили сильные повреждения, с места аварии их пришлось забирать с помощью эвакуатора.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о ДТП с автобусом, который перевозил школьников. По мнению представителей Следственного комитета, причиной аварии могло стать неисполнение дорожниками своих обязанностей по содержанию трассы в безопасном для движения автомобилей состоянии. Было заведено уголовное дело.

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