03:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Оба не на ходу: опасный маневр стал причиной аварии в столице Приморья
Во Владивостоке лоб в лоб столкнулись Toyota Prius и Mitsubishi Delica.
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Серьезная авария с участием Toyota Prius и Mitsubishi Delica произошла во Владивостоке. Судя по кадрам в социальных сетях, оба автомобиля получили серьезные повреждения, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Детали ДТП раскрыли в службе аварийных комиссаров «Страховой гарант». Водитель Toyota ехал со стороны Снеговой Пади, поворачивая на улицу Днепровскую, он не убедился в безопасности маневра и в итоге его автомобиль врезался в Mitsubishi.
Обе машины получили сильные повреждения, с места аварии их пришлось забирать с помощью эвакуатора.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о ДТП с автобусом, который перевозил школьников. По мнению представителей Следственного комитета, причиной аварии могло стать неисполнение дорожниками своих обязанностей по содержанию трассы в безопасном для движения автомобилей состоянии. Было заведено уголовное дело.