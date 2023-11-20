06:38 (мск), источник: ТК Город
В Чунском районе охотник погиб от случайной пули товарища
В Чунском районе охота закончилась трагедией — мужчина погиб от пули, выпущенной приятелем, сообщает ИА «ТК Город».
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Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, в отношении 57-летнего охотника возбуждено уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности».
«… 15 ноября в ходе охоты мужчина запнулся и во время падения непроизвольно выстрелил из ружья. В результате неосторожных действий он ранил своего знакомого. От огнестрельного ранения 31-летний мужчина скончался на месте происшествия», — говорят следователи, отмечая, что «мужчина, выйдя из леса, незамедлительно вызвал полицию».
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.