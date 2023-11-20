07:19 (мск), источник: Комсомольская правда
81-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
С 19 ноября его местонахождение неизвестно.
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Без вести пропавшего пожилого мужчину ищут в Иркутске. 81-летний Галенпольский Игорь Леонидович пропал 19 ноября. С этого дня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».
— Рост у пенсионера 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза, — говорят в отряде.
Мужчина был одет в серый пуховик, синие джинсы, белые кроссовки и черную шапку с красно-белыми полосками.