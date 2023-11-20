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07:19 (мск), источник: Комсомольская правда

81-летний мужчина пропал без вести в Иркутске

С 19 ноября его местонахождение неизвестно.

Источник: Соцсети

Без вести пропавшего пожилого мужчину ищут в Иркутске. 81-летний Галенпольский Игорь Леонидович пропал 19 ноября. С этого дня его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт».

— Рост у пенсионера 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы и серо-голубые глаза, — говорят в отряде.

Мужчина был одет в серый пуховик, синие джинсы, белые кроссовки и черную шапку с красно-белыми полосками.

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