09:08 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте директор школы оскорбила и ударила ученика на глазах у инспектора
В Управлении дошкольного и школьного образования столицы прокомментировали данную ситуацию и обратились к педагогам.
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В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой директор школы № 217 пнула ученика и несколько раз ударила его по голове. Данный инцидент прокомментировали в Управлении дошкольного и школьного образования города Ташкента.
Выяснилось, что инцидент произошел 19 сентября. В этот день учащиеся 8 «Б» класса школы № 217 А. М. и Ш. И. подрались между собой в классе. А. М. нанес телесные повреждения своему однокласснику, ударив его по лицу.
После этого ученики были вызваны в кабинет директора, где присутствовали директор школы Я. Ш., замдиректора по духовно-просветительской работе Г. Х. и инспектор-психолог, старший лейтенант ОВД Чиланзарского района М. И. Директор школы отругала А. М., оскорбила и ударила его несколько раз.
В Управлении отметили, что с участием хокима района, администрации школы, учителей, сотрудников ОВД и родителей было проведено совещание. Сотрудники правоохранительных органов изучают произошедшее.
«Дорогие педагоги! Еще раз напоминаем, что применение насилия в отношении учащихся, в том числе оскорбление и избиение, не соответствует этике педагога, и за это в нашем законодательстве предусмотрены меры наказания. Неприятная ситуация, подобная описанной выше, только вредит репутации педагога», — говорится в сообщении ведомства.