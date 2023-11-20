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10:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем «Шкода» проехала по лежавшей на дороге женщине

В Воронежской области автомобилистка проехала по лежавшей на проезжей части женщине.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области за 19 ноября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 74 ДТП, в них пострадали шесть человек и трое погибли.

Около 21.08 на автодороге «п. Воля — Сомово» в Новоусманском районе 41-летняя автоледи на «Шкоде» сбила 40-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части дороги.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда «скорой».

Сотрудники полиции проводят проверка, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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