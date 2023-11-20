Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в кафе Павлодарской области

«В минувшее воскресенье павлодарские медики выезжали на массовое отравление угарным газом. Вызов поступил в 18.05 из кафе в восточной промзоне Павлодара. Медики были на месте уже через восемь минут. Пострадали пять человек. Двоих мужчин 27 и 40 лет с отравлением средней степени тяжести доставили в городскую больницу № 1, двоих детей семи и 16 лет — в детскую областную больницу», — сообщили на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи в понедельник.
Еще один мужчина 62 лет после оказания помощи отказался от госпитализации.