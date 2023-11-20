11:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Мэрия Воронежа объяснила проблемы с автобусами 20 ноября
Транспорт попал в пробки.
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Утром понедельника, 20 ноября, в Воронеже были нарушены интервалы движения общественного транспорта. Одной из причиной стали 10-балльные пробки, в которые также попали автобусы. Руководитель управления транспорта Воронежа Максим Захаров в своем telegram-канале сообщил, что прикладываются все усилия для того, чтобы нормализовать работу транспорта.
— При выходе с конечных остановок подвижной состав, так же и другие транспортные средства, попадает в заторы. В результате мониторинга отмечаем неравномерное распределение техники на линии, как это должно быть в соответствии с утвержденными графиками, а его скопление в определенных частях города. Прикладываем все усилия, чтобы нормализовать работу общественного транспорта. Приносим извинения за вынужденные временные неудобства, — отметил Максим Захаров.
В социальных сетях воронежцы также рассказали о проблемах с транспортом. По состоянию на 11:40 понедельника пробки в Воронеже снизились до 7 баллов.
РИА «Воронеж» сообщало, что утром 20 ноября на улицы города вышли 155 единиц спецтехники для ликвидации последствий непогоды. В мэрии подчеркивают, что обработка противогололедными материалами будет повторяться постоянно.