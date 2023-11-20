11:53 (мск), источник: Клопс.ru
Мемориал из цветов и игрушек появился на месте гибели 7-летней девочки на Киевской
У разбитого павильона цветы и мягкие игрушки.
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В Калининграде на Киевской возле места трагедии, где 17 ноября в ДТП погибла 7-летняя девочка, создан стихийный мемориал. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
Местные жители приносят цветы и мягкие игрушки к разбитому после аварии павильону.
17 ноября на пересечении улиц Киевской и Инженерной в Калининграде автомобиль BMW на полной скорости врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Погиб ребёнок, ещё один пострадал. Травмы получил и сам водитель.
В полиции считают, что шофёру могло стать плохо за рулём. Сейчас правоохранители ищут тех, кто помогал мужчине выбраться. Пострадавших могло быть и больше: за несколько секунд до трагедии пассажиры пошли с остановки садиться в автобус.