В Узбекистане участились случаи разрушения газопроводов водителями

Компания «Худудгазтаъминот» призывает водителей и владельцев автотранспортных средств быть внимательными и осторожными на дорогах, по обочинам которых проходят газопроводы. Из-за наезда на трубы и их повреждения страдают потребители, оставшиеся без газа до устранения последствий аварии. Кроме того, повреждение газопроводов водителями автотранспортных средств приводит к невосполнимым потерям природного газа.
Особенно часто подобные происшествия происходят в осенне-зимний период, когда рано вечереет и видимость на дорогах сильно ухудшается.
«Только за последний год газоснабжающими организациями зафиксировано 33 чрезвычайных происшествия с повреждением газопроводов по обочинам дорог и внутри жилых массивов. Имелись случаи наезда на газораспределительные пункты, опоры газопроводов, в результате чего возникали перебои в газоснабжении, а их восстановление занимало время», — говорится в сообщении.
Больше всего аварий произошло в Ташкенте — 13, Ташкентской области — 11, Бухарской — 5, Навоийской — 2, Сырдарьинской — 1 и Хорезмской области — 1.
«Худудгазтаъминот» просит помнить, что газоснабжение — сфера повышенной опасности, а природный газ чрезвычайно горюч и взрывоопасен.
«Несмотря на то, что во время повреждений газопроводов человеческих жертв удалось избежать, тем не менее такая неосторожность водителей могла привести к большим человеческим жертвам и имущественному ущербу граждан и государства в целом», — сообщили в ведомстве.
В «Худудгазтаъминот» рассказали, как вести себя в случае повреждений газопроводов: водители обязаны вызвать специалистов и не покидать место происшествия до устранения утечки топлива. В случае возникновения проблем необходимо звонить по номеру 1104 либо в аварийно-диспетчерскую службу 104.
Отмечается, что к водителям, скрывшимся с места происшествия, будут применяться самые жесткие санкции, вплоть до лишения прав и выплат больших штрафов, поскольку они ставят под угрозу жизнь и благополучие граждан.