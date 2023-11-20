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14:34 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Вспышка кори: в Назарбаев Университете опровергли слухи о карантине

В Назарбаев Университете опровергли слухи о введенном карантине из-за роста количества заболевших корью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

19 ноября в некоторых СМИ появилась информация, что в учебном заведении ввели карантинные ограничения из-за вспышки кори среди студентов. Однако информация оказалась неверной.

«В Назарбаев Университете (NU) нет карантина, как было неверно распространено некоторыми СМИ», — сообщили в Назарбаев Университете.

В университете действительно были случаи заражения корью среди 13 студентов, но все заболевшие вовремя получили медицинскую помощь и сегодня чувствуют себя удовлетворительно.

К слову, ранее в университете предприняли некоторые ограничительные меры для предупреждения распространения кори среди студентов.

«В соответствии с полученными постановлениями от главного государственного санитарного врача Казахстана, с целью обеспечения безопасности учащихся и сотрудников были сокращены физические контакты, отменены крупные студенческие мероприятия, а также переведены на онлайн-формат занятия, превышающие присутствие более 40 человек», — отметили в университете.

По причине отсутствия новых случаев заболевания с 20 ноября все занятия вернули в очный режим, включая проведение предстоящих экзаменов.

Рост инфицированных корью в Казахстане начался в марте, однако ситуация ухудшилась осенью, когда начался учебный год.

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