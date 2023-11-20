Топ-менеджера «Гортранса» Екатеринбурга отправили в СИЗО

О том, что Хабаров стал фигурантом уголовного дела, агентство сообщило вечером 31 октября. Первоначальной версией было то, что задержание связано со скандальной закупкой новых автобусов для Екатеринбурга. По последним данным, менеджеру вменяют «связь с поставщиками запчастей».
В начале ноября Хабарова отправили под стражу. Затем сторона защиты подала апелляцию на решение суда. «17 ноября апелляцию оставили без удовлетворения. Хабаров останется в СИЗО до 30 декабря», — пояснили в пресс-службе суда. Вместе с Хабаровым, по словам другого источника URA.RU, якобы еще задержали начальника отдела закупок филиала Автобусные перевозки. Однако гендиректор «Гортранса» Сергей Нугаев опроверг URA.RU эту информацию.