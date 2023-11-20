13:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Холмогоровкой «Фольксваген» улетел в кювет, водители госпитализировали
72-летний мужчина доставлен в больницу.
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В Зеленоградском районе случилось ДТП, в котором пострадал пенсионер. Причину произошедшего еще предстоит выяснить полиции.
Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, на трассе «Холмогоровка — Коврово» 72-летний водитель автомобиля «Фольксваген» на повороте не справился с управлением.
Автомобиль выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в придорожный кювет.
В результате ДТП водитель госпитализирован.