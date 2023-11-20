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13:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Холмогоровкой «Фольксваген» улетел в кювет, водители госпитализировали

72-летний мужчина доставлен в больницу.

Источник: ГУ МВД

В Зеленоградском районе случилось ДТП, в котором пострадал пенсионер. Причину произошедшего еще предстоит выяснить полиции.

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, на трассе «Холмогоровка — Коврово» 72-летний водитель автомобиля «Фольксваген» на повороте не справился с управлением.

Автомобиль выехал на полосу встречного движения, после чего съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП водитель госпитализирован.

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