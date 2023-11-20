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15:24 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Режим ЧС объявили в девяти регионах Павлодарской области

Павлодар. 20 ноября. КазТАГ — Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в девяти регионах Павлодарской области, передает КазТАГ.

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Источник: КазТАГ

«Не коснулась ЧС Актогайского, Железинского, Иртышского районов и района Теренколь. Девять регионов сегодня объявили ЧС. Соответствующее решение будет принято, по алгоритму можно обратиться с заявлением в местный исполнительный орган по возмещению ущерба», — сообщил первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов в понедельник.

ЧС коснулась трех городов — Павлодара, Экибастуза и Аксу, а также шести районов. Самый сильный ветер до 37 метров в секунду отмечался в Баянаульском районе.

Проекты постановлений опубликованы на сайте электронного правительства.

«По решению ЧС будут приниматься меры возмещения и устранения ЧС», — дополнил Батыргужинов.

По его словам, всего по области от стихии пострадали 83 социальных объекта, их них 61 — объекты образования и 10 здравоохранения. В основном срывы кровли.

Напомним, 33 села до сих пор остаются без электроэнергии в Павлодарской области.

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