15:24 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ
Режим ЧС объявили в девяти регионах Павлодарской области
Павлодар. 20 ноября. КазТАГ — Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в девяти регионах Павлодарской области, передает КазТАГ.
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«Не коснулась ЧС Актогайского, Железинского, Иртышского районов и района Теренколь. Девять регионов сегодня объявили ЧС. Соответствующее решение будет принято, по алгоритму можно обратиться с заявлением в местный исполнительный орган по возмещению ущерба», — сообщил первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов в понедельник.
ЧС коснулась трех городов — Павлодара, Экибастуза и Аксу, а также шести районов. Самый сильный ветер до 37 метров в секунду отмечался в Баянаульском районе.
Проекты постановлений опубликованы на сайте электронного правительства.
«По решению ЧС будут приниматься меры возмещения и устранения ЧС», — дополнил Батыргужинов.
По его словам, всего по области от стихии пострадали 83 социальных объекта, их них 61 — объекты образования и 10 здравоохранения. В основном срывы кровли.
Напомним, 33 села до сих пор остаются без электроэнергии в Павлодарской области.