14:18 (мск), источник: Комсомольская правда
20-летний воронежец выжил после падения из многоэтажки
Ему повезло, что он приземлился на козырек подъезда.
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Сегодня, 20 ноября, с одного из домов по улице 70-летия Победы в Новой Усмани выпал 20-летний мужчина. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе региональной полиции.
По словам врачей, в момент падения пострадавший был пьян, и в итоге отделался незначительными повреждениями.
Впрочем, до сих пор неясно, при каких обстоятельствах и с какого этажа произошло падение — то ли из окна, то с балкона. И толкал ли мужчину кто-то или он сам выпал, неясно.
— Полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства случившегося.
По данным ряда региональных пабликов, нашему земляку повезло, что приземлился он аккурат на козырек подъезда, благодаря чему выжил и, по сути, отделался легким испугом.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже школьница выпала из окна многоэтажки.