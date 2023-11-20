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15:11 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Хорезме мать довела детей до истерики, угрожая сжечь их — видео

Данная ситуация взята под особый контроль детского омбудсмана.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой женщина пугает своих троих несовершеннолетних детей, угрожая сжечь их.

На протяжении всего видео дети истошно кричат «мама» и сильно плачут. Женщина при этом зажигает спички и бросает их на ковер, еще больше пугая этим детей.

По данным пресс-службы детского омбудсмана, инцидент произошел в Ургенчском районе Хорезмской области.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят дознание.

Инцидент взят под особый контроль детского омбудсмана.

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