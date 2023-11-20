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15:30 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Трое гомельчан отравились угарным газом, в том числе двое детей

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле три человека отравились угарным газом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госэнергогазнадзор.

Источник: РИА "Новости"

ЧП случилось в одном из частных домов областного центра 17 ноября. По данным Госэнергогазнадзора, среди пострадавших — двое детей.

Пострадавших доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Причиной инцидента могла стать неисправность дымового и вентиляционного каналов, из-за которой угарный газ поступил в жилые помещения дома. Начато расследование, по результатам которого будут конкретизированы обстоятельства и точная причина.

В Госэнергогазнадзоре подчеркнули, что собственником жилого дома не была своевременно обеспечена проверка технического состояния указанных каналов, а вентиляционный канал был перекрыт посторонними предметами. Техническое обслуживание газового оборудования в установленные сроки также не выполнено.

Специалисты напоминают об обязанности собственников жилых домов обеспечивать ежегодное проведение проверки дымовых и вентиляционных каналов, технического обслуживания отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования, устанавливать в помещениях с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием сигнализаторы угарного газа и не допускать препятствий работе системы вентиляции и дымоудаления.

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