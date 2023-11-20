В Бобруйске пенсионер убил ножом сожителя дочери

20 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске пенсионер убил ножом 51-летнего сожителя дочери. Мужчине предъявлено обвинение, рассказала БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.
Инцидент произошел вечером 8 ноября, когда в гости к 74-летнему пенсионеру пришли дочь и ее сожитель. Компания вместе поужинала, на столе был и алкоголь. Ночью, когда пара заснула, к ним в комнату вошел пенсионер и не менее двух раз ударил ножом в спину лежавшего на диване 51-летнего мужчину. Женщина пыталась выхватить нож у отца, но только порезала руки. Она вызвала скорую. Медики констатировали смерть мужчины, а ей оказали первую помощь.
Ранее пенсионер не был судим и даже ни разу не привлекался к административной ответственности. Соседи характеризуют его как спокойного и уравновешенного человека, не злоупотребляющего спиртными напитками. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса, мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.