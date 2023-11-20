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18:03 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

За «молдавской мечтой»: На границе с Румынией задержали пятерых нелегалов из Индии

У иностранцев не оказалось при себе документов, удостоверяющих личность.

Источник: Комсомольская правда

На молдавско-румынской границе обнаружили пять иностранцев.

«Пограничники выявили пятерых граждан Индии в возрасте от 19 до 35 лет, у которых не было документов, удостоверяющих личность. Они пытались незаконно пересечь государственную границу из Республики Молдова в Румынию», — говорится в сообщении Пограничной полиции.

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