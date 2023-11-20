18:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Ребенка спасли из горящего здания в Краснодаре
В Краснодаре днем 20 ноября произошел пожар на улице Кузнечная. Загорелось небольшое одноэтажное здание, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
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Пожар произошел около 16:00. В течение 10 минут на место прибыли первые расчеты. К этому моменту пламя охватило 80 кв. м здания. В 17:12 огонь полностью потушили.
Из горевшего здания спасли двух человек, в том числе ребенка. Информации о пострадавших или погибших нет.
Вячеслав Рыжков.