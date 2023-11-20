Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма

«В Краснокаменке большие наносы грунта, есть подтопления домовладений. Думаем, как перехватывать воду выше пострадавших участков. Сейчас с помощью техники убираем наносы, помогаем расчищать дворы», — написала мэр в своем Telegram-канале.
Восстановительные работы ведутся также в Гурзуфе. По словам Янины Павленко, здесь есть вопросы к подрядчику, который строит жилой комплекс на месте пансионата «Геолог». Прямо под стройкой обвалился грунт. В результате, засыпан автомобиль, водой подтоплены домовладения.
Мэр заверила, что администрация поможет людям навести порядок. Но они, в свою очередь, должны убрать с муниципальной земли свои самовольные ограждения.
Последствия разгула стихии будут устранять и в микрорайоне Васильевка. Здесь вода разрушила мост на улице Донской. По информации главы администрации Ялты, мост планируют восстановить.
«Мы ждем, когда спадет вода. Осуществим обследование этого сооружения и примем верное инженерное решение, чтобы в скорейшем времени восстановить здесь сообщение. Отрезанных домовладений нет, так как есть подъезд со стороны троллейбусного парка», — объяснила Янина Павленко.
Ранее сообщалось, что в Ялте из-за порывов ветра была повреждена труба котельной. В результате, без отопления оказалось более 1,5 тысячи человек.
Всего за минувшие сутки в городе по линии единой дежурно-диспетчерской службы было принято порядка 300 обращений. Янина Павленко сообщала, что сильные ливни привели к повреждениям части дорог, подпорных стен. Пострадали 13 нежилых помещений, были подтоплены семь жилых домовладений. В Алупке на улице Амет-хана Султана упала подпорная стена.