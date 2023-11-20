18:30 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Андижане водитель Nexia сбил 25-летнего велосипедиста и скрылся
Велосипедист скончался в больнице.
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19 ноября в 17:35 на территории махалли «Бустон» Алтынкульского района произошло ДТП. Водитель Nexia сбил 25-летнего велосипедиста У. О., после чего сбежал с места происшествия, не оказав пострадавшему помощи.
Как сообщили UzNews.uz в УБДД УВД Андижанской области, 25-летний гражданин скончался в больнице. В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель был найден и задержан в соседнем Балыкчинском районе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 УК РУз (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется следствие.