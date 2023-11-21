09:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Спасатели поставили на ноги коня в деревне Померанье
Специалисты поставили на ноги провалившегося под лед коня в Ленобласти.
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Спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти помогли коню по имени Край, живущему в деревне Померанье. На пульт организации поступила информация о том, что животное не может встать. Об этом пишет «Online47».
— Дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно прибыла в деревню. Сотрудники службы узнали, что днем ранее конь провалился под лед передними копытами, — сообщает издание.
Из-за случившегося животное перестало ходить и не могло самостоятельно встать. Тогда специалисты применили полиспаст и поставили Края на копыта. Система помогала поддерживать коня, пока он набирался сил. К счастью обеспокоенного происшествием хозяина, спасатели оказали необходимую помощь. Конь расходился и пришел в себя.
Ранее spb.kp.ru писала, что сотрудники экстренных служб достали из колодца провалившуюся собаку в Ленобласти.