07:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Дорога — каток»: на обледеневшей трассе в Приморье машина улетела в кювет
Водитель рассказал, как произошла авария.
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Серьезное ДТП-перевертыш случилось в Приморье во вторник, 21 ноября, сообщает ИА PrimaMedia. Водитель машины, улетевшей с трассы, рассказал свою версию произошедшего.
Авария произошла в Михайловском районе, в селе Григорьевка. По словам водителя, дорога здесь — сплошной каток.
«Дорога — каток. Вообще, даже не газовал. По чуть-чуть ехал. И все, и снесло. Еле-еле разлетелся со встречной машиной», — поделился мужчина.
Так, авто улетел со скользкой проезжей части и перевернулось в кювет. О том, насколько сильно пострадал мужчина, доподлинно неизвестно. Однако сам рулевой говорит о возможных травмах плеча и позвоночника.
Напомним, что вечером понедельника, 21 ноября, автомобиль марки «Субару Форестер» сбил двух человек, среди которых был девятилетний ребенок. Авария произошла на заснеженной дороге. Прокуратура пришла к выводу, что дорога после прошедших накануне осадков оказалась не чищена и не приведена в нормативное состояние. Отвечать за это будут лица, ответственные за содержание этих территорий.