В Екатеринбурге повар получил 17 лет за убийство двухлетней падчерицы

«Приговор суда — 17 лет строгого режима. Его признали виновным по статье об убийстве малолетней», — рассказал журналист агентства. Свою вину Большаков признал лишь частично. Он не согласился с тем, что умышленно убил девочку, и отказался давать показания. В 2018 году мужчина уже был судим за угон машины и покушение на убийство. На прениях сторона обвинения просила назначить ему 18 лет лишения свободы.
Трагедия случилась 13 мая в Березовском. Большаков остался с дочкой своей сожительницы, которая ушла на работу. Девочка плакала — это мешало мужчине проводить досуг. Он решил ее успокоить: закрыл ей рот, нос и стал удерживать ее, пока та не перестала дышать. Психиатрическая экспертиза показала, что Большаков отдавал себе отчет в том, что делает.
Мама мужчины — Елена Большакова — на прошлом заседании рассказывала, что ее сын всегда был спокойным, уравновешенным и не совершал импульсивных поступков. Он отучился в техникуме на повара и успел поработать в нескольких заведениях общепита.
Роман Большаков вину признал частично.