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09:02 (мск), источник: Ura.ru

В Екатеринбурге повар получил 17 лет за убийство двухлетней падчерицы

В Екатеринбурге 25-летнего повара Романа Большакова, который задушил двухлетнюю падчерицу, отправили в колонию на 17 лет. Об этом из зала Свердловского областного суда сообщил корреспондент URA.RU.

Источник: Ura.ru

«Приговор суда — 17 лет строгого режима. Его признали виновным по статье об убийстве малолетней», — рассказал журналист агентства. Свою вину Большаков признал лишь частично. Он не согласился с тем, что умышленно убил девочку, и отказался давать показания. В 2018 году мужчина уже был судим за угон машины и покушение на убийство. На прениях сторона обвинения просила назначить ему 18 лет лишения свободы.

Трагедия случилась 13 мая в Березовском. Большаков остался с дочкой своей сожительницы, которая ушла на работу. Девочка плакала — это мешало мужчине проводить досуг. Он решил ее успокоить: закрыл ей рот, нос и стал удерживать ее, пока та не перестала дышать. Психиатрическая экспертиза показала, что Большаков отдавал себе отчет в том, что делает.

Мама мужчины — Елена Большакова — на прошлом заседании рассказывала, что ее сын всегда был спокойным, уравновешенным и не совершал импульсивных поступков. Он отучился в техникуме на повара и успел поработать в нескольких заведениях общепита.

Роман Большаков вину признал частично.

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