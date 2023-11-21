09:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте пассажирский автобус сбил пешехода
47-летний гражданин переходил дорогу в момент, когда пассажирский автобус пытался повернуть.
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20 ноября в 17:37 в Алмазарском районе столицы произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба АО «Тошшахартрансхизмат».
Водитель пассажирского автобуса № 17 с 13-летним стажем в процессе поворота с улицы Гульсарой в сторону улицы Корасарой ударил 47-летнего гражданина, переходившего дорогу в неположенном месте. Сообщается, что пешеход был пьян.
В транспортной компании отметили, что удар пришелся в правую среднюю часть пассажирского автобуса.
В результате ДТП гражданин получил травмы. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая оказала пострадавшему первую медицинскую помощь.
ДТП было оформлено в установленном порядке.