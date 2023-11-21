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09:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Ташкенте пассажирский автобус сбил пешехода

47-летний гражданин переходил дорогу в момент, когда пассажирский автобус пытался повернуть.

Источник: Кадр из видео

20 ноября в 17:37 в Алмазарском районе столицы произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба АО «Тошшахартрансхизмат».

Водитель пассажирского автобуса № 17 с 13-летним стажем в процессе поворота с улицы Гульсарой в сторону улицы Корасарой ударил 47-летнего гражданина, переходившего дорогу в неположенном месте. Сообщается, что пешеход был пьян.

В транспортной компании отметили, что удар пришелся в правую среднюю часть пассажирского автобуса.

В результате ДТП гражданин получил травмы. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая оказала пострадавшему первую медицинскую помощь.

ДТП было оформлено в установленном порядке.

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