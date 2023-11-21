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09:21 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Горожане пожаловались на состояние платных парковок в Воронеже

Первый в этом году обильный снег внёс коррективы в работу платных парковок в областном центре.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +6° 3 м/с 70% 768 мм рт. ст. +8°

Горожане заполняют соцсети видео и фотографиями своих машин, утонувших в сугробах, во вторник, 21 ноября.

Более того, коммунальщики на спецмашинах, которые расчищают городские улицы, блокируют въезд и выезд с платных парковок грудами собранного снега. Так, воронежец прислал видео своего автомобиля, стоящего на проспекте Революции, и риторический вопрос: «Как отсюда выехать — непонятно».

Он сообщил также, что позвонил в службу платной парковки. Ответ ему дали странный:

— Вы платите за то, что заехали на парковку, а не за то, что парковка должна быть расчищена от снега, — написал воронежец в соцсети.

Напомним, что с 2017 года воронежскими платными парковками управляла белгородская компания. Через пять лет, в 2022 году, её работу резко раскритиковали в гордуме: прокуратура выявила многочисленные нарушения, в том числе в части санитарного состояния платных парковок. В декабре прошлого года у концессионера ООО «Городские парковки» сменились учредители. С новым собственником муниципалитет планирует до 2030 года организовать ещё 1610 платных парковочных мест в Воронеже. И если они будут в таком же состоянии, как на фото, то в городе случится парковочный коллапс.

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