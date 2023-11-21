В Костанае вынесли приговор несовершеннолетним, убившим топором пенсионерку

«23 февраля несовершеннолетние В. и А., в группе лиц по предварительному сговору, с применением металлического топора совершили разбойное нападение и убийство пенсионерки Г., после чего завладели её денежными средствами и сотовыми телефонами, а также золотыми кольцами с её рук. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления и умышленного уничтожения имущества потерпевшей Г. совершили поджог её дачного дома», — сообщили в пресс-службе областного суда.
Вина подсудимых доказана.
Суд назначил несовершеннолетним подсудимым В. и А. наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.
С законных представителей несовершеннолетних подсудимых в солидарном порядке взыскано более 6 миллионов тенге.
Приговор не вступил в законную силу.